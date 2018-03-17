Обшуки у "Новій пошті": стали відомі нові деталі

У п’ятницю, 16 березня, на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта" співробітники правоохоронних органів провели обшуки.

При цьому, за першими повідомленнями ГПУ, обшуки відбувалися у чотирьох містах – Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі. Загалом правоохоронці провели близько 15 обшуків. Однак у суботу, 17 березня, стало відомо, що проведено обшуки в офісних та складських приміщеннях шести міст – Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова та Полтави, у яких здійснюють свою діяльність ТОВ "Нова Пошта" та споріднені із нею підприємства, через які здійснюється пересилання грошових коштів по території України.

Читайте також: Обшуки у "Новій пошті": у чому ГПУ звинувачує керівництво компанії

"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", – повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

"З огляду на вимоги ст. 222 КПК України надання більш детальної інформації у цьому кримінальному провадженні не є можливим", – наголосила Лариса Сарган.

Читайте також: Обшуки у "Новій пошті": співзасновник компанії прокоментував слідчі дії ГПУ