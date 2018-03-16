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Обшуки у "Новій пошті": співзасновник компанії прокоментував слідчі дії ГПУ

21:58, 16 березня 1928 Читать новость на русском

ГПУ прийшла до офісів "Нової пошти" з обшуками. Слідчі дії проводять одразу у 4 містах – Києві, Дніпрі, Харкові і Полтаві.

Проведення слідчих дій підтвердив у прямому ефірі 24 Каналу і співзасновник компанії "Нова пошта" В'ячеслав Климов.

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Климов зазначив, що слідчі дії ГПУ тривають вже близько 5 годин. Проводять перевірку офісних та складських приміщень. Також чоловік зазначив, що весь цей час заблокованими у своїх офісах залишаються два співзасновника компанії. Більш ніж 10 працівників правоохоронних органів обшукують приватні речі керівників та намагаються скопіювати дані з їх комп'ютерів.

Проте причини обшуків ГПУ не повідомила навіть співзасновникам.

Нам і нашим адвокатам показали доволі розмиту ухвалу Печерського суду, в якій чітко не описана причина обшуків, адже вказані різні компанії нашої групи та компанія, яка надає міжнародні послуги. Ми зараз не розуміємо причини обшуків. При цьому вилучаються всі документи, особливо ГПУ цікавлять контракти із міжнародними партнерами,
– зазначив Климов.

Також співзасновник компанії "Нова пошта" наголосив на тому, що українська влада не має жодної поваги до бізнесу в Україні.

Теги: Новини України ГПУ
Джерело: 24 Канал
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