Обыски в "Новой почте": соучредитель компании прокомментировал следственные действия ГПУ

ГПУ пришла в офисы "Новой почты" с обысками. Следственные действия проводят сразу в 4 городах – Киеве, Днепре, Харькове и Полтаве.

Проведение следственных действий подтвердил в прямом эфире 24 канала и соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

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Климов отметил, что следственные действия ГПУ продолжаются уже около 5 часов. Проводят проверку офисных и складских помещений. Также мужчина отметил, что все это время заблокированными в своих офисах остаются два соучредителя компании. Более 10 сотрудников правоохранительных органов обыскивают частные вещи руководителей и пытаются скопировать данные с их компьютеров.

Однако причины обысков ГПУ не сообщила даже соучредителям.

Нам и нашим адвокатам показали довольно размытое решение Печерского суда, в котором четко не описана причина обысков, ведь указаны различные компании нашей группы и компания, которая предоставляет международные услуги. Мы сейчас не понимаем причины обысков. При этом изымаются все документы, особенно ГПУ интересуют контракты с международными партнерами,

– отметил Климов.

Также соучредитель компании "Новая почта" отметил, что украинская власть не имеет никакого уважения к бизнесу в Украине.