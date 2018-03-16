Обшуки у "Новій пошті": у чому ГПУ звинувачує керівництво компанії

У п’ятницю, 16 березня, у офісних та складських приміщеннях "Нової пошти" у чотирьох містах України пройшли обшуки, які здійснювали співробітники Генпрокуратури.

Як повідомили у ГПУ, причиною для обшуків стало кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

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"За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах", – повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що генеральний прокурор Юрій Луценко бере під особистий контроль розслідування кримінального провадження

"Наступного тижня генеральний прокурор заслухає матеріали провадження в присутності адвокатів представників ТОВ "Нова пошта". Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб ТОВ "Нова пошта" не буде здобуто, кримінальне провадження буде закрито", – заявила Лариса Сарган.

Нагадаємо, 16 березня слідчі ГПУ провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.