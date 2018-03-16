Обыски в "Новой почте": в чем ГПУ обвиняет руководство компании

В пятницу, 16 марта, в офисных и складских помещениях "Новой почты" в четырех городах Украины прошли обыски, которые осуществляли сотрудники Генпрокуратуры.

Как сообщили в ГПУ, причиной для обысков стало уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

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"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах ", – сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства

"На следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО" Новая почта". Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО"Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", – заявила Лариса Сарган.

Напомним, 16 марта следователи ГПУ провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.