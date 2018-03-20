Генпрокуратура не нашла никаких нарушений, – заявление "Новой почты"

В "Новой почте" заявляют, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал на встрече с руководителем компании, что в ходе обысков, проведенных в пятницу, 16 марта, правоохранители нарушений не обнаружили.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

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"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было", — отметили в компании.

В сообщении также говорится, что изъятые во время обыска деньги клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены. В то же время в "Новой почте" отметили, что юридическая службы компании "предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу".

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Кроме того, в пресс-службе компании добавили, что во время встречи "стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи незаконных перевозок грузов".

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта". Обыски проходили в четырех городах — Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.