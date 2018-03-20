10:40
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Генпрокуратура не нашла никаких нарушений, – заявление "Новой почты"

88 Читати новину українською
В
В "Новой почте" убеждают, что ничего не нарушали / svalyavanews.in.ua

В "Новой почте" заявляют, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал на встрече с руководителем компании, что в ходе обысков, проведенных в пятницу, 16 марта, правоохранители нарушений не обнаружили.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Читайте также: "Пересылали алкоголь и наркотики": Луценко объяснил причину обысков в "Новой почте"

"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было", — отметили в компании.

В сообщении также говорится, что изъятые во время обыска деньги клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены. В то же время в "Новой почте" отметили, что юридическая службы компании "предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу".

Читайте также: Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця

Кроме того, в пресс-службе компании добавили, что во время встречи "стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи незаконных перевозок грузов".

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта". Обыски проходили в четырех городах — Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

Теги: Новости Украины Новая почта Скандал ГПУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
сегодня, 10:05 Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
109270
сегодня, 10:02 "Складки часу": розчарування, притрушене блискітками
Юлія Ліпенцева 428
Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці
сегодня, 09:00 Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці
Дмитро Гнап 404
Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
сегодня, 08:31 Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
Михайло Поживанов 828
Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
сегодня, 08:00 Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
931
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук