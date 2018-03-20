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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Генпрокуратура не знайшла жодних порушень, – заява "Нової пошти"

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У
У "Новій пошті" переконують, що нічого не порушували / svalyavanews.in.ua

У "Новій пошті" заявляють, що генеральний прокурор України Юрій Луценко визнав на зустрічі з керівником компанії, що в ході обшуків, проведених в п'ятницю, 16 березня, правоохоронці не виявили порушень.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

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"Юрій Луценко підтвердив, що в ході обшуків, проведених 16.03.2018 року в компаніях групи, порушень виявлено не було", – зазначили в компанії.

У повідомленні також йдеться, що вилучені під час обшуку гроші клієнтів компанії "Пост Фінанс" будуть повернуті. Водночас у "Новій пошті" зазначили, що юридична служби компанії "надасть всі необхідні матеріали, що дозволить прийняти законне рішення у справі".

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Крім того у прес-службі компанії додали, що під час зустрічі "сторони домовилися про розробку спільного плану дій з метою не допустити можливі випадки незаконних перевезень вантажів".

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ влаштували обшуки на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта". Обшуки відбувалися у чотирьох містах – Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

Теги: Новини України Нова пошта ГПУ Скандал
Джерело: 24 Канал
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