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Юрист "Нової пошти" розповіла, в чому звинувачують компанію

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Інна Хомич
Інна Хомич / 24 Канал

Директор з правових питань ТОВ "Нова пошта-центр" Інна Хомич заявила, що компанію звинувачують в ухилянні від сплати податків.

Про це вона заявила в ефірі 24 Каналу.

"До нас прийшла ухвала суду, в якій йдеться, що нас звинувачують в ухилянні від сплати податків. Але не було ніяких незакритих перевірок, актів перевірок, немає жодної копійки несплачених податків. І обшуки проводили не податківці, а слідчі разом з поліцією. І для того, щоб звинуватити когось в не сплаті податків, має бути регламентована процедура. Але всього цього не відбулося Були лише комплексні перевірки в минулому році, які закриті і всі нараховані гроші сплачені", – зазначила юристка.

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Вона також наголисила, що це безпрецедентні обшуки, які паралізували роботу компанії на довгий час.

Таких обшуків за 17 років існування компанії не було ніколи: одночасно в шістьох місцях, у всіх перших відділеннях, у всіх компаніях групи і у всіх офісах, де ми перебуваємо. Вони почалися в п’ятницю о 17 годині, вкінці робочого тижня і це серйозно заблокувало нашу діяльність,
– заявила Хомич.

Директор з правових питань додала, що в постанові суду не було звинувачень про транспортування алкоголю і наркотичних речовин, які оголосив Луценко.

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ влаштували обшуки на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта".

Теги: Новини України Новини політики Нова пошта ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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