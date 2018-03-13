ГПУ остановила расследование дела о Саакашвили, – адвокат

6 марта Генеральная прокуратура Украины приостановила расследование дела по подозрению Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий адвоката политика Руслана Чернолуцкого.

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Генеральная прокуратура 6 марта остановила расследование дела по подозрению экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили в совершении преступления, связанного с деятельностью преступной организации и содействии участникам такой организации (ч. 1 ст. 15, ч. 3. ст. 28, ч. 1 ст. 265 Уголовного кодекса Украины),

– сообщил Руслан Чернолуцкий.

Адвокат также сообщил, что остановив уголовное производство, ГПУ признало несостоятельность подозрения Саакашвили.

"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по М.Саакашвили, тем самым признав беспочвенность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в этой ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и потом просят о международном сотрудничестве, но чтобы не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", – рассказал он в понедельник.

Отмечается, что досудебное расследование приостановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Напомним, 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить ему въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.