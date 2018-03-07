Саакашвили планирует вернуться в Украину: политик назвал способ

Лидер "Движения Новых сил" Михаил Саакашвили, которого в феврале выдворили с территории Украины в Польшу, заявил, что уже в этом году намерен вернуться в Украину.

Об этом политик рассказал в интервью ресурсу "Медуза".

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Экс-президент Грузии отметил, что трехлетний запрет на въезд в страну не станет для него преградой.

Я почти уверен, что уже в этом году вернусь в Украину... Обязательно поеду, как только мы создадим для этого необходимые условия. Это вопрос очень короткого времени. Я очень оптимистично настроен,

— заявил Саакашвили.

На вопрос, планирует ли он снова попасть в Украину через прорыв государственной границы с помощью своих сторонников, лидер "Движения новых сил" ответил, что не собирается повторять такое второй раз.

"Могу прилететь, могу катапультироваться, могу просто выйти из какого-то здания в центре Киева, по Крещатику прогуляться. Или, например, как Hyperloop. Есть такая новая технология передвижения", — сказал политик.

Напомним, 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить его въезд на территорию Украины сроком на три года — до 13 февраля 2021 года.