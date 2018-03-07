Саакашвілі планує повернутися в Україну: політик назвав спосіб

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, якого у лютому видворили з території України до Польщі заявив, що вже в цьому році має намір повернутися в Україну.

Про це політик розповів в інтерв'ю ресурсу "Медуза".

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Екс-президент Грузії зазначив, що трирічна заборона на в'їзд до країни не стане для нього перешкодою.

Я майже впевнений, що вже в цьому році повернуся в Україну... Обов'язково поїду, як тільки ми створимо для цього необхідні умови. Це питання дуже короткого часу. Я дуже оптимістично налаштований,

– заявив Саакашвілі.

На запитання, чи планує він знову потрапити в Україну через прорив державного кордону з допомогою своїх прихильників, лідер "Руху нових сил" відповів, що не збирається повторювати таке вдруге.

"Можу прилетіти, можу катапультуватися, можу просто вийти з якоїсь будівлі в центрі Києва, по Хрещатику прогулятися. Або, наприклад, як Hyperloop. Є така нова технологія пересування", – сказав політик.

Нагадаємо, 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі та відправили його чартерним літаком у Варшаву. У відомстві пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити його в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.