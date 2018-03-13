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ГПУ зупинила розслідування справи щодо Саакашвілі, – адвокат

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Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / фото з відкритих джерел

6 березня Генеральна прокуратура України зупинила розслідування справи за підозрою Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар адвоката політика Руслана Чорнолуцького.

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Генеральна прокуратура 6 березня зупинила розслідування справи за підозрою екс-президента Грузії, лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі в скоєнні злочину, пов'язаного з діяльністю злочинної організації і сприяння учасникам такої організації (ч. 1 ст. 15, ч. 3. ст. 28, ч. 1 ст. 265 Кримінального кодексу України),
– повідомив Руслан Чорнолуцький.

Адвокат також повідомив, що зупинивши кримінальне провадження, ГПУ визнало безпідставність підозри Саакашвілі.

"Постановою від 06.03.2018 Генеральна прокуратура України вирішила зупинити кримінальне провадження щодо М.Саакашвілі, тим самим визнавши безпідставність підозри Саакашвілі. І в діях Генпрокуратури вбачається формалізм у цій ситуації, що полягає в тому, що підозрюваного спочатку викидають за межі України всупереч законодавству і потім просять про міжнародне співробітництво, але щоб не втратити авторитет у суспільстві справу вирішили "заморозити" на невизначений час", – розповів він в понеділок.

Зазначається, що досудове розслідування зупинено у зв'язку з "необхідністю" виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва".

Нагадаємо, 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі та відправили його чартерним літаком у Варшаву. У відомстві пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити його в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

Теги: Новини політики Новини України ГПУ Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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