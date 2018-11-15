ГПУ подтвердила информацию об аресте снайпера, подозреваемого в убийствах на Майдане

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию об аресте бывшего снайпера внутренних войск МВД, подозреваемого в убийстве активистов на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу Департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергея Горбатюка.

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Он сообщил, что задержанного обвиняют в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (умышленное убийство; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Ранее он служил. В то время он был во внутренних войсках, затем – в Нацгвардии. А теперь – года два как уволен. Он в каком-то частном предприятии работал,

– отметил Горбатюк.

По его словам прокуратура не задерживала подозреваемого, так как собирала необходимую доказательную базу.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибло более ста протестующих. Погибших Революции Достоинства стали называть Небесной Сотней.