ГПУ підтвердила інформацію про арешт снайпера, підозрюваного у вбивствах на Майдані

У Генеральній прокуратурі України підтвердили інформацію про арешт колишнього снайпера внутрішніх військ МВС, підозрюваного у вбивстві активістів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 під час Революції Гідності.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на главу Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергія Горбатюка.

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Він повідомив, що затриманого звинувачують у скоєнні злочину за ч. 2. ст. 115 і ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (умисне вбивство; перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Раніше він служив. У той час він був у внутрішніх військах, потім – у Нацгвардії. А тепер – років зо два як звільнений. Він в якомусь приватному підприємстві працював,

– зазначив Горбатюк.

За його словами прокуратура не затримувала підозрюваного, тому що збирала необхідну доказову базу.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад сто учасників протесту. Загиблих Революції Гідності стали називати Небесною Сотнею.