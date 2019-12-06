ГПУ пожаловалась в международный суд на казни Россией украинских военных

Генпрокуратура Украины направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении Россией внесудебных казней 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих ВСУ, совершенных представителями организованной пророссийской группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и – Дебальцево в 2015 году, уточнили в ГПУ.

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Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть вовлечения Россией в конфликт подконтрольных ей боевиков.

Офис прокурора Международного уголовного суда проинформировали, что упомянутые боевики (незаконные вооруженные формирования), возможно, используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для совершения серьезных нарушений международного гуманитарного права.

В целом ГПУ направила в Международный уголовный суд 5 сообщений относительно событий на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности главарями пророссийских боевиков Донбасса Игорем Гиркиным (Стрелковым), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.