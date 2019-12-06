ГПУ поскаржилась до міжнародного суду на страти Росією українських військових

Генпрокуратура України скерувала інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду про вчинення Росією позасудових страт 9 військовослужбовців ЗСУ під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт 9 військовослужбовців ЗСУ, скоєних представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" в ході боїв за Іловайськ у 2014 році та – Дебальцеве у 2015 році, уточнили в ГПУ.

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Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових у полон, показання очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні.

У повідомленні висвітлено і практику ведення бойових дій "чужими руками", тобто залучення Росією в конфлікт підконтрольних їй бойовиків.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду проінформували, що згадані бойовики (незаконні збройні формування), можливо, використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, але і для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

Загалом ГПУ скерувала до Міжнародного кримінального суду 5 повідомлень щодо подій на Донбасі. Зокрема, вони стосувалися відповідальності за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності ватажками проросійських бойовиків Донеччини Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Олександром Захарченком, Ігорем Безлером та іншими.