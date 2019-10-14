Муженко пояснив, що відбулося у Іловайську

За словами колишнього начальника генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, рішення щодо проведення операції у Іловайську було прийняте за ініціативи МВС на одній з нарад, де були присутні практично всі керівники силових структур та політичне керівництво держави.

Про це він розповів у інтерв'ю 24 каналу.

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Що відомо про Віктора Муженка? Початок російської агресії зустрів на посаді заступника начальника генерального штабу, потім командував АТО, потім сам став начальником генштабу Збройних сил. Фактично 5 років був людиною, яка приймала основні рішення. Новий Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади головнокомандувача Збройних сил України у травні 2019 року, а потім і зовсім відправив у відставку.

Як зазначив Муженко, звільнення Іловайська – це більш операція добровольчих підрозділів та підрозділів МВС за підтримки та забезпечення Збройних сил.

Склад практично всіх підрозділів МВС, які були залучені у цій операції, не підпорядковувався штабу АТО. Ми і де-факто, і де-юре не мали права віддавати якісь розпорядження і здійснювати управління. Тобто давати команди та вимагати якихось дій,

– пояснив він.

Й додав, що все це відбувалося в рамках тієї оперативної групи, яка була створена на чолі з генералом Хомчаком. Хоча там повинен бути керівником від МВС генерал Яровий.



Генерал-лейтенант Збройних сил України Руслан Хомчак

Колишній начальник Генштабу ЗСУ розповів, що у період 24 – 25 серпня, коли вже було вторгнення російських регулярних військ, виникла проблема виводу українських підрозділів. Тоді президент РФ Володимир Путін запропонував вихід через "зелений коридор".

Я отримав відповідні вказівки від Президента України щодо проведення переговорів з військовим керівництвом РФ по узгодженню умов і способів виходу, а також маршрутів виходу під відповідні гарантії,

– розповів Муженко.

"Обговорювалось кілька умов: вихід під гарантії, з технікою та озброєнням. Але вночі на мене вийшов перший заступник начальника Генштабу РФ генерал Богдановський і сказав, що умова одна: можуть дозволити вихід тільки якщо техніку та озброєння залишимо. Ми на ці умови погодитися не могли. І не погодилися, за великим рахунком", – запевнив військовий.

За словами Муженка, Хомчаку було запропоновано провести вивід підрозділів з оточення в ніч з 28 на 29 серпня. Вони повинні були розпочати рух о 3:00. Згідно з доповіддю Хомчака, вихід було перенесено на ранок – через те, що він не встиг зосередити всі підрозділи у вихідних районах.



Колишній начальник генштабу Збройних сил України Віктор Муженко

Муженко припустив, що на місцевому рівні теж відбувалися якісь переговори російських військовослужбовців з російським командуванням. І це підтверджує те, що на початковому етапі виходу колони супроводжувалися російськими військовослужбовцями на російській техніці.

Супроводжувалися приблизно десь до першої третини маршруту. Після того вони відійшли й наші підрозділи вже самостійно пересувалися по визначених маршрутах,

– наголосив він.

"Ще раз повторюю: це були покроково узгоджені маршрути, по координатах, саме під вихід під гарантії, Та з незрозумілих мені причин уже вдень (початок руху був приблизно о 8:30) було прийняте рішення щодо виходу саме по тих маршрутах. І засідки, в які потрапили наші підрозділи, привели до великих втрат", – зазначив ексначальник Генштабу ЗСУ.

Що відомо про бої за Іловайськ?Військові дії у цьому районі розпочалися 10 серпня 2014 року. 28 серпня українські війська потрапили в оточення. Зауважимо, що до цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.



29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських воїнів і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.



За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

Зазначимо, що усі документи, що стосуються цієї страшної трагедії, невдовзі опиняться у слідства. Суд надав дозвіл Головній військовій прокуратурі на вилучення відповідних документів з Офісу Президента.

Дивіться повне інтерв'ю з Віктором Муженком: