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      Муженко пояснив, що відбулося у Іловайську

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      Віктор Муженко
      Віктор Муженко / mil.gov.ua

      За словами колишнього начальника генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, рішення щодо проведення операції у Іловайську було прийняте за ініціативи МВС на одній з нарад, де були присутні практично всі керівники силових структур та політичне керівництво держави.

      Про це він розповів у інтерв'ю 24 каналу.

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      Що відомо про Віктора Муженка? Початок російської агресії зустрів на посаді заступника начальника генерального штабу, потім командував АТО, потім сам став начальником генштабу Збройних сил. Фактично 5 років був людиною, яка приймала основні рішення. Новий Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади головнокомандувача Збройних сил України у травні 2019 року, а потім і зовсім відправив у відставку.

      Як зазначив Муженко, звільнення Іловайська – це більш операція добровольчих підрозділів та підрозділів МВС за підтримки та забезпечення Збройних сил. 

      Склад практично всіх підрозділів МВС, які були залучені у цій операції, не підпорядковувався штабу АТО. Ми і де-факто, і де-юре не мали права віддавати якісь розпорядження і здійснювати управління. Тобто давати команди та вимагати якихось дій,
      – пояснив він.

      Й додав, що все це відбувалося в рамках тієї оперативної групи, яка була створена на чолі з генералом Хомчаком. Хоча там повинен бути керівником від МВС генерал Яровий.

      Генерал Хомчак
      Генерал-лейтенант Збройних сил України Руслан Хомчак

      Колишній начальник Генштабу ЗСУ розповів, що у період 24 – 25 серпня, коли вже було вторгнення російських регулярних військ, виникла проблема виводу українських підрозділів. Тоді президент РФ Володимир Путін запропонував вихід через "зелений коридор".

      Я отримав відповідні вказівки від Президента України щодо проведення переговорів з військовим керівництвом РФ по узгодженню умов і способів виходу, а також маршрутів виходу під відповідні гарантії,
      – розповів Муженко.

      "Обговорювалось кілька умов: вихід під гарантії, з технікою та озброєнням. Але вночі на мене вийшов перший заступник начальника Генштабу РФ генерал Богдановський і сказав, що умова одна: можуть дозволити вихід тільки якщо техніку та озброєння залишимо. Ми на ці умови погодитися не могли. І не погодилися, за великим рахунком", – запевнив військовий.

      За словами Муженка, Хомчаку було запропоновано провести вивід підрозділів з оточення в ніч з 28 на 29 серпня. Вони повинні були розпочати рух о 3:00. Згідно з доповіддю Хомчака, вихід було перенесено на ранок – через те, що він не встиг зосередити всі підрозділи у вихідних районах.

      Віктор Муженко
      Колишній начальник генштабу Збройних сил України Віктор Муженко

      Муженко припустив, що на місцевому рівні теж відбувалися якісь переговори російських військовослужбовців з російським командуванням. І це підтверджує те, що на початковому етапі виходу колони супроводжувалися російськими військовослужбовцями на російській техніці. 

      Супроводжувалися приблизно десь до першої третини маршруту. Після того вони відійшли й наші підрозділи вже самостійно пересувалися по визначених маршрутах,
      – наголосив він.

      "Ще раз повторюю: це були покроково узгоджені маршрути, по координатах, саме під вихід під гарантії, Та з незрозумілих мені причин уже вдень (початок руху був приблизно о 8:30) було прийняте рішення щодо виходу саме по тих маршрутах. І засідки, в які потрапили наші підрозділи, привели до великих втрат", – зазначив ексначальник Генштабу ЗСУ.

      Що відомо про бої за Іловайськ?Військові дії у цьому районі розпочалися 10 серпня 2014 року. 28 серпня українські війська потрапили в оточення. Зауважимо, що до цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.

      29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських воїнів і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.

      За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

      Зазначимо, що усі документи, що стосуються цієї страшної трагедії, невдовзі опиняться у слідства. Суд надав дозвіл Головній військовій прокуратурі на вилучення відповідних документів з Офісу Президента.

      Дивіться повне інтерв'ю з Віктором Муженком: 

       

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Віктор Муженко Збройні сили України Іловайська трагедія Руслан Хомчак
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