18:52
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Пролити світло на Іловайську трагедію: прокуратура вилучить документи Офісу Президента

      194 Читать новость на русском
      Прокуратура отримала доступ до документів ОП, що стосуються Іловайського котла
      Прокуратура отримала доступ до документів ОП, що стосуються Іловайського котла / inforesist.org

      Усі документи, що стосуються цієї страшної трагедії, невдовзі опиняться у слідства. Суд надав дозвіл Головній військовій прокуратурі на вилучення відповідних документів з Офісу Президента.

      Усі вони стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року. Про це інформує пресслужба прокуратури.

      До теми: Іловайський котел: кривавий серпень української історії

      Річ у тім, що Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування у справі про Іловайську трагедію. Зокрема, за фактом ведення Росією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

      Факти про Іловайську трагедію:

      • Криваві бої за Іловайськ розпочались 10 серпня 2014 року.
      • Вже 28 серпня українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.
      • 29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.
      • За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 були поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

      Росія брала участь у боях за Іловайськ: відео з доказами

      Читайте також: Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни

      blog_ava
      Між Зеленським і журналістом 24 каналу Голобородьком відбулася емоційна суперечка: відео
      сьогодні
      13356
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Іловайська трагедія Офіс Президента Рішення суду
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      сьогодні , 18:12 Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      Ірина Юрковська 1729
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сьогодні , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 958
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сьогодні , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 1710
      Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      сьогодні , 13:43 Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      Інна Жолобович 928
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сьогодні , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 6053
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук