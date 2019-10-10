Пролити світло на Іловайську трагедію: прокуратура вилучить документи Офісу Президента

Усі документи, що стосуються цієї страшної трагедії, невдовзі опиняться у слідства. Суд надав дозвіл Головній військовій прокуратурі на вилучення відповідних документів з Офісу Президента.

Усі вони стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року. Про це інформує пресслужба прокуратури.

До теми: Іловайський котел: кривавий серпень української історії

Річ у тім, що Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування у справі про Іловайську трагедію. Зокрема, за фактом ведення Росією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Факти про Іловайську трагедію:

Криваві бої за Іловайськ розпочались 10 серпня 2014 року.

Вже 28 серпня українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.

29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.

За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 були поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

Росія брала участь у боях за Іловайськ: відео з доказами

Читайте також: Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни