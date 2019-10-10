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      Пролить свет на Иловайскую трагедию: прокуратура изымет документы Офиса Президента

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      Прокуратура получила доступ к документам ОП, касающихся Иловайского котла
      Прокуратура получила доступ к документам ОП, касающихся Иловайского котла / inforesist.org

      Все документы, касающиеся этой страшной трагедии, вскоре окажутся у следствия. Суд предоставил разрешение Главной военной прокуратуре на изъятие соответствующих документов из Офиса Президента.

      Все они касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

      В тему: Иловайский котел: кровавый август украинской истории

      Дело в том, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в деле об Иловайской трагедии. В частности, по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

      Факты об Иловайской трагедии:

      • Кровавые бои за Иловайск начались 10 августа 2014 года.
      • Уже 28 августа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.
      • 29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.
      • По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести.

      Россия участвовала в боях за Иловайск: видео с доказательствами

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины ГПУ Решение суда Офіс Президента Иловайская трагедия
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