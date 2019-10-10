Пролить свет на Иловайскую трагедию: прокуратура изымет документы Офиса Президента

Все документы, касающиеся этой страшной трагедии, вскоре окажутся у следствия. Суд предоставил разрешение Главной военной прокуратуре на изъятие соответствующих документов из Офиса Президента.

Все они касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

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Дело в том, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в деле об Иловайской трагедии. В частности, по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

Факты об Иловайской трагедии:

Кровавые бои за Иловайск начались 10 августа 2014 года.

Уже 28 августа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.

29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.

По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести.

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