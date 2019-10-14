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      Муженко объяснил, что произошло в Иловайске

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      Виктор Муженко
      Виктор Муженко / mil.gov.ua

      По словам бывшего начальника генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, решение о проведении операции в Иловайске было принято по инициативе МВД на одном из совещаний, где присутствовали практически все руководители силовых структур и политическое руководство государства.

      Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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      Что известно о Викторе Муженко?Начало российской агрессии встретил на посту заместителя начальника генерального штаба, затем командовал АТО, потом сам стал начальником генштаба Вооруженных сил. Фактически 5 лет был человеком, который принимал основные решения. Новый Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала армии Виктора Муженко с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины весной 2019 года, а потом и вовсе отправил в отставку.

      Как отметил Муженко, освобождение Иловайска – это больше операция добровольческих подразделений и подразделений МВД при поддержке и обеспечении Вооруженных сил.

      Состав практически всех подразделений МВД, которые были задействованы в этой операции, не подчинялся штабу АТО. Мы и де-факто, и де-юре не имели права отдавать какие-то распоряжения и осуществлять управление. То есть давать команды и требовать каких-то действий,
      – пояснил он.

      И добавил, что все это происходило в рамках той оперативной группы, которая была создана во главе с генералом Хомчаком. Хотя там должен быть руководителем от МВД генерал Яровой.

      Генерал Хомчак
      Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак

      Бывший начальник Генштаба ВСУ рассказал, что в период 24 – 25 августа, когда уже было вторжение российских регулярных войск, возникла проблема вывода украинских подразделений. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил выход через "зеленый коридор".

      Я получил соответствующие указания от Президента Украины относительно проведения переговоров с военным руководством РФ по согласованию условий и способов выхода, а также маршрутов выхода под соответствующие гарантии,
      – рассказал Муженко.

      "Обсуждалось несколько условий: выход под гарантии, с техникой и вооружением. Но ночью на меня вышел первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал Богдановский, и сказал, что условие одно: могут разрешить выход, только если технику и вооружение оставим. Мы на эти условия согласиться не могли. И не согласились, по большому счету", – заверил военный.

      По словам Муженко, Хомчаку было предложено провести вывод подразделений из окружения в ночь с 28 на 29 августа. Они должны были начать движение в 3:00. Согласно докладу Хомчака, выход был перенесен на утро – из-за того, что он не успел сосредоточить все подразделения в исходных районах.

      Віктор Муженко
      Виктор Муженко

      Муженко предположил, что на местном уровне тоже происходили какие-то переговоры российских военнослужащих с российским командованием. И это подтверждает то, что на начальном этапе выхода колонны сопровождались российскими военнослужащими на российской технике.

      Сопровождались примерно где-то до первой трети маршрута. После того они отошли и наши подразделения уже самостоятельно передвигались по определенным маршрутам,
      – подчеркнул он.

      "Еще раз повторяю: это были пошагово согласованные маршруты, по координатам, именно под выход под гарантии. Но по непонятным мне причинам уже днем (начало движения было примерно в 8:30) было принято решение о выходе именно по тем маршрутам. И засады, в которые попали наши подразделения, привели к большим потерям", – отметил экс-начальник Генштаба ВСУ.

      Что известно о боях за Иловайск?Военные действия в этом районе начались 10 августа 2014 года. 28 августа украинские войска попали в окружение. Заметим, что до этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.

      29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских воинов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.

      По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести.

      Отметим, что все документы, касающиеся этой страшной трагедии, вскоре окажутся у следствия. Суд предоставил разрешение Главной военной прокуратуре на изъятие соответствующих документов из Офиса Президента.

      Смотрите полное интервью с Виктором Муженко:

       

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные силы Украины Виктор Муженко Руслан Хомчак Иловайская трагедия
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