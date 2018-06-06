ГПУ проводит обыски у руководства регионального ГФС
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски у руководства Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.
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"Чистим кабинеты руководства ГФС в Житомирской области", – сообщил Луценко во вторник, 6 июня.
Других деталей глава Генпрокуратуры не сообщил.
Напомним, 6 июня, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра одесского медицинского центра, подозреваемого во взяточничестве на сумму 1000 долларов.
Источник: 24 Канал
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