ГПУ проводить обшуки в керівництва регіонального ДФС
Працівники Генеральної прокуратури України проводять обшуки в керівництва Головного управління Держаної фіскальної служби в Житомирській області.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.
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Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області", – повідомив Луценко у вівторок, 6 червня.
Інших деталей голова Генпрокуратури не повідомив.
Нагадаємо, 6 червня, прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-психіатра одеського медичного центру, підозрюваної у хабарництві на суму 1000 доларів.
Джерело: 24 Канал
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