ГПУ вызвала голову НАБУ Сытника на допрос

Сейчас более подробной информации о вызове председателя НАБУ Сытника в ГПУ Луценко не предоставляет.

Причиной вызова является превышение служебных полномочий. Об этом сообщил " Радио Свобода " представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в качестве свидетеля вызвала на допрос 10 мая Генеральная прокуратура Украины.

Источник: 24 канал

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