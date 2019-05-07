ГПУ вызвала голову НАБУ Сытника на допрос
Председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в качестве свидетеля вызвала на допрос 10 мая Генеральная прокуратура Украины.
Причиной вызова является превышение служебных полномочий. Об этом сообщил "Радио Свобода" представитель ГПУ Андрей Лысенко.
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"Вызов на пятницу, (10 мая – 24 канал) 10:00, ч. 1 статьи 365 (превышение служебных полномочий)", – сообщил Луценко.
Сейчас более подробной информации о вызове председателя НАБУ Сытника в ГПУ Луценко не предоставляет.
Источник: 24 канал
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