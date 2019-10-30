ГПУ закрыла дело против бывшего заместителя Авакова

Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против бывшего министра молодежи и спорта и экс-советника главы МВД Арсена Авакова Виктора Коржа за истечением срока досудебного расследования.

Такую информацию опубликовала пресс-служба ФСО "Динамо" на своей странице в фейсбук.

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"Причастность Виктора Коржа к получению неправомерной выгоды не подтвердилась. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело", – говорится в сообщении.

Издание "Гордон" также опубликовало фото постановления ГПУ о закрытии производства, которое вынесли 15 октября.



Постановление ГПУ о закрытии производства

Что известно о Викторе Корже?

Бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов". С 2006 по 2007 года он занимал должность министра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Януковича. В 2013 году был назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Однако после бегства Виктора Януковича написал заявление об увольнении. В 2018 он стал советником министра МВД на общественных началах.



В марте 2019 года появилась информация, что Корж через посредника требовал 30 тысяч долларов взятки от владельцев сети киевских ломбардов.