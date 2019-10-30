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      ГПУ закрыла дело против бывшего заместителя Авакова

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      Виктор Корж
      Виктор Корж / Скриншот из видео

      Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против бывшего министра молодежи и спорта и экс-советника главы МВД Арсена Авакова Виктора Коржа за истечением срока досудебного расследования.

      Такую информацию опубликовала пресс-служба ФСО "Динамо" на своей странице в фейсбук.

      К слову: ГПУ изменила подозрение скандальной Лукаш: в чем обвиняют министра юстиции времен Януковича

      "Причастность Виктора Коржа к получению неправомерной выгоды не подтвердилась. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело", – говорится в сообщении.

      Издание "Гордон" также опубликовало фото постановления ГПУ о закрытии производства, которое вынесли 15 октября.

      корж віктор гпу
      Постановление ГПУ о закрытии производства

      Что известно о Викторе Корже?
      Бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов". С 2006 по 2007 года он занимал должность министра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Януковича. В 2013 году был назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Однако после бегства Виктора Януковича написал заявление об увольнении. В 2018 он стал советником министра МВД на общественных началах.

      В марте 2019 года появилась информация, что Корж через посредника требовал 30 тысяч долларов взятки от владельцев сети киевских ломбардов.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины ГПУ Криминальные новости Министерство молодежи и спорта Арсен Аваков Виктор Янукович
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