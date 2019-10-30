11:27
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, 29 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      ГПУ закрила справу проти колишнього заступника Авакова

      1164 Читать новость на русском
      Віктор Корж
      Віктор Корж / Скріншот з відео

      Генеральна прокуратура України закрила справу проти колишнього міністра молоді і спорту та ексрадника глави МВС Арсена Авакова Віктора Коржа через закінчення терміну досудового розслідування.

      Таку інформацію опублікувала пресслужба ФСТ "Динамо" на своїй сторінці у фейсбук.

      До слова: ГПУ змінила підозру скандальній Лукаш: у чому звинувачують міністерку юстиції часів Януковича

      "Причетність Віктора Коржа до отримання неправомірної вигоди не підтвердилася. Генеральна прокуратура України закрила справу", – йдеться в повідомленні.


      Видання "Гордон" також опублікувало фото постанови ГПУ про закриття провадження, яке винесли 15 жовтня.

      корж віктор гпу
      Постанова ГПУ про закриття провадження

      Що відомо про Віктора Коржа? Колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів". З 2006 по 2007 року він обіймав посаду міністра у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Януковича. У 2013 році був призначений на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації. Однак після втечі Віктора Януковича написав заяву про звільнення. У 2018 він став радником міністра МВС на громадських засадах.

      У березні 2019 року з'явилась інформація, що Корж через посередника вимагав 30 тисяч доларів хабаря від власників мережі київських ломбардів.

      blog_ava
      Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
      сьогодні
      8943
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Віктор Янукович Арсен Аваков Міністерство молоді та спорту ГПУ Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сьогодні , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 79
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сьогодні , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 740
      Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      сьогодні , 08:20 Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      Ігор Саджениця 330
      Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      29 жовтня , 22:00 Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      Борис Немировський 1126
      Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу
      29 жовтня , 21:01 Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу
      Світлана Попова 2278
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук