ГПУ закрила справу проти колишнього заступника Авакова
Генеральна прокуратура України закрила справу проти колишнього міністра молоді і спорту та ексрадника глави МВС Арсена Авакова Віктора Коржа через закінчення терміну досудового розслідування.
Таку інформацію опублікувала пресслужба ФСТ "Динамо" на своїй сторінці у фейсбук.
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"Причетність Віктора Коржа до отримання неправомірної вигоди не підтвердилася. Генеральна прокуратура України закрила справу", – йдеться в повідомленні.
Постанова ГПУ про закриття провадження
Що відомо про Віктора Коржа? Колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів". З 2006 по 2007 року він обіймав посаду міністра у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Януковича. У 2013 році був призначений на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації. Однак після втечі Віктора Януковича написав заяву про звільнення. У 2018 він став радником міністра МВС на громадських засадах.
У березні 2019 року з'явилась інформація, що Корж через посередника вимагав 30 тисяч доларів хабаря від власників мережі київських ломбардів.