ГПУ закрила справу проти колишнього заступника Авакова

Генеральна прокуратура України закрила справу проти колишнього міністра молоді і спорту та ексрадника глави МВС Арсена Авакова Віктора Коржа через закінчення терміну досудового розслідування.

Таку інформацію опублікувала пресслужба ФСТ "Динамо" на своїй сторінці у фейсбук.

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"Причетність Віктора Коржа до отримання неправомірної вигоди не підтвердилася. Генеральна прокуратура України закрила справу", – йдеться в повідомленні.



Видання Видання "Гордон" також опублікувало фото постанови ГПУ про закриття провадження, яке винесли 15 жовтня.



Постанова ГПУ про закриття провадження

Що відомо про Віктора Коржа? Колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів". З 2006 по 2007 року він обіймав посаду міністра у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Януковича. У 2013 році був призначений на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації. Однак після втечі Віктора Януковича написав заяву про звільнення. У 2018 він став радником міністра МВС на громадських засадах.



У березні 2019 року з'явилась інформація, що Корж через посередника вимагав 30 тисяч доларів хабаря від власників мережі київських ломбардів.