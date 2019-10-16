Грабежи, мародерство, наркоторговля: как происходило посвящение в банду Латинских Королей

Сороковые годы в Иллинойсе – период индустриализации и активного наплыва людей. В США, особенно в Чикаго (третий по величине американский город) хлынула просто таки огромная волна иммигрантов из разных стран. Большинство прибывали из Мексики и Пуэрто-Рико.

В поисках стабильности и заработка они десятками тысяч гнались за американской мечтой. Но поймать ее удавалось далеко не всем. Лишь единицы вырывались из лап бедности. Подавляющее же большинство в поисках быстрых денег находили гораздо более простой путь – нелегальный и не редко криминальный бизнес.

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"В Чикаго было много разногласий между группами мигрантов. Например, между итальянцами и ирландцами. Говорили прямо – если ты не из этого района, то лучше валы отсюда", – пояснил психолог Луис Барриос.

Конфликты между различными этническими группами привели к формированию так называемых "сообществ". Еще одной причиной стал расизм. Особенно по отношению к мексиканцам и пуэрториканцам. Такие сообщества стали контролировать определенные территории в своих районах. Параллельно, подминая под себя нелегальные сферы заработка.

Гумбольдт Парк имеет две части. Восточная и Западная. Последняя закреплена за латинскими Королями,

– добавил бывший член Latin Kings Big T.

Парк Гумбольдт стал первым местом объединения банды под названием Latin Kings (Латинские Короли). Как вы уже догадались из названия – это латиноамериканцы. Изначально все планировалось, как социальная организация, которая будет защищать выходцев из Центральной и Южной Америки от расовой несправедливости.

Правда, осознание масштабов и большое количество желающих приобщиться к Latin Kings привело к тому, что сообщество быстро превратилось в криминальный синдикат.



Что известно о Латинских Королях

До 60-х Короли занимались грабежами, мародерством, вымогательством и рэкетом. По-немногу совершенствуя свои навыки, они активно занялись вербовкой. Часть людей набирали прямо с улиц. Еще часть выискивали в школах.

Раса, возраст и социальный статус совершенно не имели значения. Интересовала только прибыль, которую потенциальный член может принести в банду. Как и тогда так и сегодня, чтобы стать Латинским Королем нужно заслужить доверие участников банды.

Например, ограбить кого-то или напасть. Затем, пройти линию посвящения – избиение 20-ю Королями. Кстати, такой обряд проходят даже дети. Нередко членами банды становятся малыши от 6 до 9 лет. Их называют Pewee Kings, то есть маленькие короли или принцы. "Ты можешь грабить людей, убивать и делать с ними все что тебе захочется", – рассказал бывший член Latin Kings Big T.

Люди хотят быть частью чего-то. Они видят в Латинских Королях не просто банду, а целое движение. Это как раз то, что позволяет Латинским Королям держаться на плаву,

– сообщил полицейский Лу Савелли.

В начале 60-х Короли активно занялись продажей наркотиков. Кокаин, метамфитамин, марихуана и самый распространенный товар – героин. Улицы Чикаго стали вторым домом банды. Там они чувствовали себя как рыба в воде. Наркотики сбывали не скрываясь, в открытую.

В своих районах Короли знали каждый уголок, поэтому копы прикрыть их физически не успевали, а с покупателями место продажи согласовывали заранее. Дополнительный доход приносили чужие дилеры, которые платили налоги. А еще одна особенность – использование мелких забегаловок и ресторанов. Купить "королевский товар" можно было даже у официанта.



План действий банды

В 74-м на горизонте появился Густаво Колоне, по прозвищу "Джино". Он стал лидером Латинских Королей в Чикаго. Его восхождению на криминальную вершину предшествовали 2 фактора: инициативность и жестокость. Словом, при правлении Джино, Короли реально стали соответствовать своему названию.



Густаво Колоне

Их кровожадности не было предела. А все по одной простой причине – Джино сразу убирал тех, кто становился на пути банды. Без всяких разговоров. Не редко собственные задачи выполнял самостоятельно. Брал в руки оружие и шел решать "проблемы".

"Лорд Джино считался только с ограниченным кругом лиц. Он никогда не общался с самыми низкими рангами банды. Ставил щит, который защищал его даже от тех, кто минимально мог нанести ему вред", – сообщил агент ATF Майкл Кейси.



Принцип управления

Но в 82-м эта тактика не помогла ему избежать заключения. В банде королей появилась крыса, которая воровала деньги. Джино решил разобраться с ним самостоятельно и убил в парке Гумбольдт. Копы быстро нашли виновника. Поэтому Джино бросили за решетку в тюрьму Стейтвилла. К нему пускали посетителей, поэтому это совсем не помешало управлять бандой напрямую из тюремной клетки.