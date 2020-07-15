В селе Посад-Покровское, что на Херсонщине, мужчина ограбил сарай, но уснул недалеко от него.

Об ограблении в полицию сообщила местная жительница, которая заметила приоткрытую калитку пустого дома родственников, уехавших на заработки. Об этом пишет местное издание "Херсонцы".

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Грабитель взломал дверь в сарай и вынес оттуда все хозяйственные и садовые инструменты.

Когда инспектор начал осматривать окрестности преступления, то обнаружил в кустах возле дороги спящего 38-летнего мужчину с объемным мешком, где были все инструменты, которые только что похитили.

Как оказалось, ранее судимый за кражи мужчина полез в дом, чтобы раздобыть чужое имущество на продажу.