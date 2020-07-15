У селі Посад-Покровське, що на Херсонщині, чоловік пограбував сарай, але заснув недалеко від нього.

Про пограбування в поліцію повідомила місцева жителька, яка помітила прочинену хвіртку порожнього будинку родичів, які виїхали на заробітки. Про це пише місце видання "Херсонці".

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Грабіжник виламав двері до сараю і виніс звідти всі господарські та садові інструменти.

Коли інспектор почав оглядати околиці злочину, то виявив в кущах біля дороги сплячого 38-річного чоловіка з об'ємним мішком, де були всі інструменти, які щойно викрали.

Як виявилось, раніше судимий за крадіжки чоловік поліз в будинок, щоб роздобути чужого майна на продаж.