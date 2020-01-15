Грабитель застрял в окне, когда пытался сбежать
В Лисичанске попытка похитить чужое имущество для злоумышленника завершилась неудачей. На горячем его застал хозяин дома.
Вор пытался обокрасть один из частных домов, сообщает полиция Луганской области.
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Правонарушитель хотел убежать через окно, но застрял в оконном проеме. Владелец вызвал полицию, заметив вора.
Для выяснения детальных обстоятельств происшествия мужчину передали следственно-оперативной группе.
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