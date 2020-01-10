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      СБУ разоблачила хакерскую группировку, которая похищала средства госпредприятий

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      Хакеры похитили 200 тысяч у запорожского филиала Укрпочты / ssu.gov.ua

      Правоохранители разоблачили межрегиональную группу хакеров, которая специализировалась на похищении средств государственных предприятий.

      Под видом тестирования программного обеспечения якобы по заданию "главного офиса" злоумышленники получали все необходимые данные, сообщает СБУ.

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      Чиновники предоставляли хакерам доступ к вычислительной технике госучреждений и счетам в международных электронных платежных системах, после чего переводили деньги подставным лицам.

      Задокументировано похищение преступниками в 2019 году около 200 тысяч гривен запорожского филиала "Укрпочты".

      Правоохранители во время обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флешки с данными, подтверждающими проведение других незаконных операций.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал хакеры
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