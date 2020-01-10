СБУ разоблачила хакерскую группировку, которая похищала средства госпредприятий

Правоохранители разоблачили межрегиональную группу хакеров, которая специализировалась на похищении средств государственных предприятий.

Под видом тестирования программного обеспечения якобы по заданию "главного офиса" злоумышленники получали все необходимые данные, сообщает СБУ.

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Чиновники предоставляли хакерам доступ к вычислительной технике госучреждений и счетам в международных электронных платежных системах, после чего переводили деньги подставным лицам.

Задокументировано похищение преступниками в 2019 году около 200 тысяч гривен запорожского филиала "Укрпочты".

Правоохранители во время обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флешки с данными, подтверждающими проведение других незаконных операций.