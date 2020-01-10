СБУ викрила хакерське угрупування, яке викрадало кошти держпідприємств

Правоохоронці викрили міжрегіональну групу хакерів, яка спеціалізувалась на викраденні коштів державних підприємств.

Під виглядом тестування програмного забезпечення нібито за завданням "головного офісу" зловмисники отримували всі необхідні дані, повідомляє СБУ.

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Чиновники надавали хакерам доступ до обчислювальної техніки держустанов і рахунків в міжнародних електронних платіжних системах, після чого переводили кошти підставним особам.

Задокументовано викрадення злочинцями у 2019 році близько 200 тисяч гривень запорізької філії Укрпошти.

Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та флешки з даними, що підтверджують проведення інших незаконних операцій.