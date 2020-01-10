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      СБУ викрила хакерське угрупування, яке викрадало кошти держпідприємств

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      Хакери викрали 200 тисяч у запорізької філії Укрпошти / ssu.gov.ua

      Правоохоронці викрили міжрегіональну групу хакерів, яка спеціалізувалась на викраденні коштів державних підприємств.

      Під виглядом тестування програмного забезпечення нібито за завданням "головного офісу" зловмисники отримували всі необхідні дані, повідомляє СБУ.

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      Чиновники надавали хакерам доступ до обчислювальної техніки держустанов і рахунків в міжнародних електронних платіжних системах, після чого переводили кошти підставним особам.

      Задокументовано викрадення злочинцями у 2019 році близько 200 тисяч гривень запорізької філії Укрпошти.

      Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та флешки з даними, що підтверджують проведення інших незаконних операцій.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал хакери
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