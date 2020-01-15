Грабіжник застряг у вікні, коли намагався втекти
У Лисичанську спроба викрасти чуже майно для зловмисника завершилась невдачею. На гарячому його застав господар будинку.
Злодій намагався обікрасти один із приватних будинків, повідомляє поліція Луганської області.
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Правопорушник хотів втекти через вікно, але застряг у віконному прийомі. Власник викликав поліцію, помітивши злодія.
Для з’ясування детальних обставин події чоловіка передали слідчо-оперативній групі.
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