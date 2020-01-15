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      Грабіжник застряг у вікні, коли намагався втекти

      13 Читать новость на русском
      Грабіжник хотів утекти через вікно, а натомість застряг у ньому / facebook.com

      У Лисичанську спроба викрасти чуже майно для зловмисника завершилась невдачею. На гарячому його застав господар будинку.

      Злодій намагався обікрасти один із приватних будинків, повідомляє поліція Луганської області.

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      Правопорушник хотів втекти через вікно, але застряг у віконному прийомі. Власник викликав поліцію, помітивши злодія.

      Для з’ясування детальних обставин події чоловіка передали слідчо-оперативній групі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Луганська Лисичанськ
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