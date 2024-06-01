Ливень был по меньшей мере в трех районах области. В частности, в Перечинском, Свалявском, Береговском районе, пишет 24 Канал.
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Что известно о непогоде на Закарпатье
Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео непогоды. В частности, ливень был в Виноградове.
Ливень в Виноградове: смотрите видео Роберта Бартиша
Одна из користувачок написала, что в селе Большие Комяты Виноградовской общине Береговского района Закарпатской области был град и опубликовала фото.
Мощный град в селе Большие Комяты на Закарпатье / Фото пользовательницы Диана Дианна
У ТСН сообщили о граде в Тячеве Тячевского района на Закарпатье.
В Тячеве падал крупный град: смотрите видео
Непогода на Закарпатье / Фото и скриншоты из местных групп
В Виноградове в результате непогоды упало дерево.
В Виноградове упало дерево: смотрите видео Роберта Бартыша
Кстати, утром 1 июня в Министерстве энергетики сообщили, что из-за непогоды без света остались 10 населенных пунктов региона, в общем – 2 170 абонентов.
Непогода на Закарпатье: прогноз синоптиков
- Закарпатский центр по гидрометеорологии предупреждал, что в регионе будет облачно с прояснениями. Кроме того, синоптики прогнозировали кратковременные дожди, грозы, местами значительные.
- На 2 июня синоптики также прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 5 – 10, при грозе порывы 15 – 20 метров в секунду.
- Кстати, 2 июня почти во всей Украине прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Подробнее о том, где ждать дождя – читайте по ссылке.