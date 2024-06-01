Ливень был по меньшей мере в трех районах области. В частности, в Перечинском, Свалявском, Береговском районе, пишет 24 Канал.

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Что известно о непогоде на Закарпатье

Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео непогоды. В частности, ливень был в Виноградове.

Ливень в Виноградове: смотрите видео Роберта Бартиша

Одна из користувачок написала, что в селе Большие Комяты Виноградовской общине Береговского района Закарпатской области был град и опубликовала фото.



Мощный град в селе Большие Комяты на Закарпатье / Фото пользовательницы Диана Дианна

У ТСН сообщили о граде в Тячеве Тячевского района на Закарпатье.

В Тячеве падал крупный град: смотрите видео

Непогода на Закарпатье / Фото и скриншоты из местных групп

В Виноградове в результате непогоды упало дерево.

В Виноградове упало дерево: смотрите видео Роберта Бартыша

Кстати, утром 1 июня в Министерстве энергетики сообщили, что из-за непогоды без света остались 10 населенных пунктов региона, в общем – 2 170 абонентов.

Непогода на Закарпатье: прогноз синоптиков