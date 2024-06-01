Так, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что на этих выходных в большинстве областей, за исключением юго-восточной половины, пройдут дожди с грозами. Кое-где осадки будут значительными.
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Когда и где будут сильные ливни
По прогнозу Кибальчича, ночью воскресенья на севере местами пройдут небольшие дожди с грозами.
Днем по всему региону ожидаются грозовые дожди, сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду,
– отметил синоптик.
Добавил, что ветер будет юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +18 градусов, днем +24 – +29.
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Погода на месяц
- Кибальчич прогнозировал, что июнь также ожидается теплым, местами жарким. Средняя месячная температура прогнозируется на 1,5 – 3 градуса выше средних многолетних показателей. Она будет колебаться в диапазоне +19 – +24 градуса.
- Максимальные дневные значения в отдельные дни могут достигать +31 – +36 градусов. Однако, преимущественно в юго-восточной части.
- В пределах нормы месяц прогнозируется только на крайнем Западе, в Карпатском регионе, а также в районе Полесья.
- Распределение осадков в течение месяца будет иметь крайне неравномерный характер.
- "Вероятность влажного июня значительно выше в западных и северных областях. Здесь может выпасть до 120 – 250% от климатической нормы", – отметил Кибальчич.
- Добавил, что в юго-восточной половине дожди также будут проходить. Однако, их повторяемость и интенсивность ожидается заметно меньшей, чем на Правобережье.
- Эксперт рассказал, что из-за роста общей неустойчивости атмосферы и активизации грозовых процессов в течение июня в Украине возможны эпизоды опасных и стихийных явлений погоды. В частности, сильных локальных ливней, крупного града, разрушительных шквалов.
- На Юге и Востоке накопленный дефицит осадков и высокая температура будут способствовать усилению засухи и росту уровня пожарной опасности.
- Кибальчич отметил, что при отсутствии существенных дождей, агрометеорологические условия развития различных сельскохозяйственных культур будут оставаться неблагоприятными.