Так, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що на цих вихідних у більшості областей, за винятком південно-східної половини, пройдуть дощі з грозами. Подекуди опади будуть значними.

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Коли й де будуть сильні зливи

За прогнозом Кібальчича, вночі неділі на Півночі місцями пройдуть невеликі дощі з грозами.

Вдень по всьому регіону очікуються грозові дощі, сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначив синоптик.

Додав, що вітер буде південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18 градусів, вдень +24 – +29.

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