Злива була щонайменше у трьох районах області. Зокрема, у Перечинському, Свалявському, Берегівському районі, пише 24 Канал.

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Що відомо про негоду на Закарпатті

Місцеві мешканці у соцмережах опублікували фото та відео негоди. Зокрема, злива була у Виноградові.

Злива у Виноградові: дивіться відео Роберта Бартиша

Одна з користувачок написала, що у селі Великі Ком'яти Виноградівській громаді Берегівського району Закарпатської області був град та опублікувала фото.



Потужний град у селі Великі Ком'яти на Закарпатті / Фото користувачки Діана Діанна

У ТСН повідомили про град у Тячеві Тячівського району на Закарпатті.

У Тячеві падав великий град: дивіться відео

Негода на Закарпатті / Фото та скриншоти з місцевих груп

У Виноградові внаслідок негоди впало дерево.

У Виноградові впало дерево: дивіться відео Роберта Бартиша

До речі, вранці 1 червня у Міністерстві енергетики повідомили, що через негоду без світла залишились 10 населених пунктів регіону, загалом – 2 170 абонентів.

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