Злива була щонайменше у трьох районах області. Зокрема, у Перечинському, Свалявському, Берегівському районі, пише 24 Канал.
Дивіться також Яким буде літо-2024: аномальна спека, похолодання та затяжні дощі з градом
Що відомо про негоду на Закарпатті
Місцеві мешканці у соцмережах опублікували фото та відео негоди. Зокрема, злива була у Виноградові.
Злива у Виноградові: дивіться відео Роберта Бартиша
Одна з користувачок написала, що у селі Великі Ком'яти Виноградівській громаді Берегівського району Закарпатської області був град та опублікувала фото.
Потужний град у селі Великі Ком'яти на Закарпатті / Фото користувачки Діана Діанна
У ТСН повідомили про град у Тячеві Тячівського району на Закарпатті.
У Тячеві падав великий град: дивіться відео
Негода на Закарпатті / Фото та скриншоти з місцевих груп
У Виноградові внаслідок негоди впало дерево.
У Виноградові впало дерево: дивіться відео Роберта Бартиша
До речі, вранці 1 червня у Міністерстві енергетики повідомили, що через негоду без світла залишились 10 населених пунктів регіону, загалом – 2 170 абонентів.
Негода на Закарпатті: прогноз синоптиків
- Закарпатський центр з гідрометеорології попереджав, що в регіоні буде хмарно з проясненнями. Окрім того, синоптики прогнозували короткочасні дощі, грози, місцями значні.
- На 2 червня синоптики також прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний 5 – 10, при грозі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
- До речі, 2 червня майже у всій Україні прогнозують короткочасні дощі та грози. Детальніше про те, де чекати дощу – читайте за посиланням.