Погода этим летом неприятно удивляет. В Украине солнце безжалостно печет, на воскресенье, 14 июля, прогнозируют +35...+37 градусов.

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Снег среди лета в Германии

На юг Германии пришла настоящая зима: там начались ливень и град. Север страны также подтопило.

Сильный шторм обрушился на Верхнюю Баварию и Швабию в южной немецкой земле Бавария в пятницу вечером, затопив улицы и подвалы и вызвав перебои в движении из-за поваленных деревьев. Дороги посреди лета внезапно превратились в зимнюю страну чудес. Из-за сильного града пришлось применить даже снегоочистители и лопаты. Кроме того, отменили мероприятия под открытым небом в Мюнхене и Регенсбурге,

– сообщили немецкие СМИ.

С вечера 12 июля до утра 12 июля экстренные службы получили 700 звонков. На юго-запад от Мюнхена дороги стали белыми после града, а на некоторых участках прекратили движение. На утро дороги почистили.

Регион Альгой и район Линдау, вблизи Боденского озера и австрийской границы, пострадали больше всего. Там до ночи откачивали воду из подвалов.

В Розенхайме полицейские получили 230 вызовов на службу. Там затопило подвалы, а деревья упали на дороги и на железнодорожные пути. О пострадавших не сообщается.

На севере Германии затопило улицы и подвалы. Дожди в Нижней Саксонии ожидают и в субботу и воскресенье.

"Наводнение привело к временному закрытию отделения неотложной помощи больницы, а переполненные водоемы нанесли еще больший ущерб жилым районам. Несколько дорог были временно закрыты, и около 200 пожарных были вызваны для ликвидации наводнения", – сказано в сообщении.