Погода цього літа неприємно дивує. В Україні сонце пече без жалю, на неділю, 14 липня, прогнозують +35...+37 градусів.

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Сніг серед літа в Німеччині

На південь Німеччини прийшла справжня зима: там розпочалися злива і град. Північ країни також підтопило.

Сильний шторм обрушився на Верхню Баварію та Швабію в південній німецькій землі Баварія в п'ятницю ввечері, затопивши вулиці та підвали та спричинивши перебої у русі через повалені дерева. Дороги посеред літа раптово перетворилися на зимову країну чудес. Через сильний град довелося застосувати навіть снігоочисники та лопати. Крім того, скасували заходи просто неба у Мюнхені та Регенсбурзі,

– повідомили німецькі ЗМІ.

Із вечора 12 липня до ранку 12 липня екстрені служби отримали 700 дзвінків. На південний захід від Мюнхена дороги стали білими після граду, а на деяких ділянках припинили рух. На ранок дороги почистили.

Регіон Альгой і район Ліндау, поблизу Боденського озера та австрійського кордону, постраждали найбільше. Там до ночі відкачували воду з підвалів.

У Розенхаймі поліцейські отримали 230 викликів на службу. Там затопило підвали, а дерева впали на дороги та на залізничні колії. Про постраждалих не повідомляють.

На півночі Німеччини затопило вулиці та підвали. Дощі в Нижній Саксонії очікують і в суботу та неділю.

"Повінь призвела до тимчасового закриття відділення невідкладної допомоги лікарні, а переповнені водойми завдали ще більшої шкоди житловим районам. Кілька доріг були тимчасово закриті, і близько 200 пожежників були викликані для ліквідації повені", – сказано в повідомленні.