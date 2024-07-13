Спека продовжує утримуватися по всій Україні. Від неї однаково страждають усі області України. А ось опади випадають нерівномірно. Хмари свавільно блукають над територією нашої країни, час від часу "поливаючи" окремі міста.

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Де пройдуть дощі

Якщо у суботу дощі пройшли лише на Волині, тим часом як інші регіони знемагали від сонячного пекла, то у неділю погода вирішить, ймовірно, трохи зжалитися над більшою частиною українців. Очікується, що 14 липня дощі заливатимуть увесь Захід. Йдеться про короткочасні опади із грозою.

Гроза трохи вплине на температуру повітря. Тому на Заході буде найнижча температура. Втім, не варто передчасно радіти. Адже мовиться про 31 – 36 градусів тепла.

Наскільки сильно пектиме

На Півночі та в Центрі, наприклад, стовпчик термометра не опуститься нижче 34 градусів. Найвищий показник тут становитиме, натомість, 38 градусів тепла. На Півдні він складатиме 39 градусів. На Сході температура коливатиметься від 32 до 37 градусів.

Також на більшість частині України, крім Херсонщини, Запоріжжя, Волині та Рівненщини, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка погода в обласних центрах

Київ +35...+37,

Ужгород +31...+33,

Львів +31...+33,

Івано-Франківськ +31...+33,

Тернопіль +33...+35,

Чернівці +34...+36,

Хмельницький +34...+36,

Луцьк +31...+33,

Рівне +32...+34,

Житомир +34...+36,

Вінниця +36...+38,

Одеса +34...+36,

Миколаїв +37...+39,

Херсон +36...+38,

Сімферополь +34...+36,

Кропивницький +36...+38,

Черкаси +35...+37,

Чернігів +35...+37,

Суми +34...+36,

Полтава +35...+37,

Дніпро +35...+37,

Запоріжжя +34...+36,

Донецьк +33...+35,

Луганськ +32...+34,

Харків +34...+36,

Прогноз погоди на 14 липня / Фото Укргідрометцентр