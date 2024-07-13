Підвищення температури насамперед небезпечне для вразливих груп населення.

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Високі температури збережуться і вночі

Наразі температура повітря у вищезгаданих регіонах досягає та перевищує 40 – 42 градуси. Очікується, що максимальна температура протягом наступних 7 днів перевищить 42 – 44 градуси, що на 10 – 12 градусів вище за середнє значення впродовж періоду 1991 – 2020 років у багатьох районах Балкан, включаючи Грецію.

Окрім дуже високих максимальних температур опівдні очікується, що високі температури збережуться і вночі, коли в багатьох районах, особливо у великих міських центрах, температура не впаде нижче 28 – 30 градусів,

– пишуть синоптики.



Відхилення середньої максимальної температури від середнього значення 1991 – 2020 років у Європі за період із 12 по 19 липня 2024 року / Climatebook

Як довго спека протримається в Україні

Зазначимо, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу також підтвердила, що на початку тижня спека в Україні ще більше посилиться.

На Півдні України буде найспекотніше – місцями буде надзвичайна спека по 40 – +41 градуси. На решті території країни буде +35 – +39 градусів.

Експертка додала, що така погода точно зберігатиметься до 17 липня. Синоптикиня зауважила, що температура, яка вимірюється метеорологами, – природна, навколишнього середовища, тобто приземного шару повітря.

Це дуже така репрезентативна, саме та реальна температура повітряної маси, яка надійшла на нашу територію. А ось те, що в місті, або біля будинків, або взагалі під прямими сонячними променями, там, звичайно температура може бути набагато вищою. Це абсолютно нормально,

– сказала вона.

Як спека впливає на людей і як вберегтися від перегріву ми розповідали ось тут.