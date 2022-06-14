На Востоке и в Крыму прогнозируют непогоду

Жителям восточных и юго-восточных областей не стоит выходить на улицу без зонта. Ведь сегодня там будет очень мокро.

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Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. В то же время, воздух будет жарким, поэтому дождь может принести ощутимую прохладу. Столбики термометров будут держаться на уровне +29...+31 градусов. В Крыму чуть ниже – +27…+29 градусов.



Метеорологические предупреждения на 14 июня / Карта Укргидрометцентра

Какая будет погода в других регионах

Сухую погоду обещают только в западных областях и в Одессе. Жара, которая была на Западе в последние дни, отступит. Воздух будет теплым и комфортным для прогулок – +20…+22 градусов. В то же время во Львове столбики термометров будут держать чуть ниже, а в Закарпатье и Буковине – выше.

В центральных регионах синоптики прогнозируют дожди. В Киеве температура воздуха будет +24...+26 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Обратите внимание! 14 – 15 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В то же время, это не касается большинства западных областей.

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Каким будет лето-2022: прогноз синоптиков

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух рассказала журналистам 24 канала, что летом следует ожидать аномальные температуры. Эксперт отметила, что в Украине ежегодно фиксируют повышение летней температуры, поэтому это лето не станет исключением.

Украинцам нужно готовиться к увеличению продолжительности бездождевого периода и росту интенсивности гроз, ливней, града и шквалов. Июнь, по словам Балабуха, станет самым жарким за последние 30 лет. Температура воздуха в первый месяц лета будет соответствовать обычному июню. Потому дней для отдыха у бассейна будет достаточно.

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