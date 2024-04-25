В Киеве и области прошли шквальные дожди с градом. Очевидцы передают, что все произошло внезапно, небо затянули серые облака началась буря, передает 24 канал.

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Киев и область накрыло сильным градом

Днем 25 апреля жители Киева публиковали в сети фото и видео, как на город надвигается ураган. Впоследствии появились кадры последствий сильного дождя с градом, который начался за считанные минуты. Была также и гроза, о которой предупреждали в Укргидрометцентре.

В Киеве выпал сильный град: смотрите видео

Водители тоже сообщают о сильном граде: смотрите видео

Газоны были покрыты льдом: смотрите видео

Ливневые трубы тоже были забиты слоем града: смотрите видео

Из-за ливня подтопило некоторые улицы и помещения

В Киеве в результате ливня, который внезапно налетел на город, в некоторых местах вода подтопила дороги, тротуары и здания. На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, как машины ездят по воде воде, а некоторые здания заливают потоки воды.

Улицы залило водой: смотрите видео

Некоторые помещения и здания тоже пострадали: смотрите видео

Укргидрометцентр предупреждал о грозах и ухудшении погоды в Киеве и области. Погодные условия І уровня опасности. Опасные погодные условия в городе и области протиримається, по прогнозам, ближайшие сутки.



Укргидрометцентр предупреждал об опасных погодных явлениях / Фото Укргидрометцентра