В Києві та області пройшли шквальні дощі з градом. Очевидці передають, що все відбулось раптово, небо затягнули сірі хмари почалась буря, передає 24 канал.

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Київ та область накрило сильним градом

Удень 25 квітня мешканці Києва публікували в мережі фото та відео, як на місто насувається ураган. Згодом з'явились кадри наслідків сильного дощу з градом, який почався за лічені хвилини. Була також і гроза, про яку попереджали в Укргідрометцентрі.

В Києві випав сильний град: дивіться відео

Водії теж повідомляють про сильний град: дивіться відео

Газони були вкриті кригою: дивіться відео

Зливові труби теж були забиті шаром граду: дивіться відео

Через зливу підтопило деякі вулиці та приміщення

У Києві внаслідок зливи, яка раптово налетіла на місто, в деяких місцях вода підтопила дороги, тротуари та будівлі. На кадрах, які публікують місцеві мешканці, видно, як машини їздять по воді воді, а деякі будівлі заливають потоки води.

Вулиці залило водою: дивіться відео

Деякі приміщення і будівлі теж постраждали: дивіться відео

Укргідрометцентр попереджав про грози та погіршення погоди в Києві та області. Погодні умови І рівня небезпечності. Небезпечні погодні умови в місті та області протиримається, за прогнозами, найближчу добу.



Укргідрометцентр попереджав про небезпечні погодні явища / Фото Укргідрометцентру