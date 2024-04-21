Во Львове выпал аномальный град: горожане показали "заснеженные улицы"
В воскресенье, 21 апреля, во Львове и области ливень дождь с аномальным градом, похожим на снег. Украшенные улицы города неожиданно "заснежило".
Фото и видео, которые публикуют в соцсетях и телеграмм-каналах местные жители, говорят сами за себя.
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В частности, необычные осадки выпали в Брюховичах.
Аномальный град на Львовщине: видео
"Зима пришла в Брюховичи", – отметил автор видео.
Под заметкой пользователи шутят, что "рано похоронили зимние вещи".
Также "заснежило" и в микрорайон Львова – Рясное.
Снег в Рясном сегодня, 21 апреля / Фото с телеграмма Зинкевича
В то же время Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что ночью и утром 22 – 23 апреля ожидается сильный заморозок 0-5 градусов по Цельсию.Заметьте. Из-за этого в области объявлен II уровень опасности – оранжевый.
Во Львове выпал странный град / Фото с телеграмм-каналов
Отметим, что последние две недели во Львове было достаточно тепло, а потому улицы уже зазеленели, деревья уже активно цветут. Поэтому вот такие осадки для жителей города и области стали настоящей неожиданностью.
Снег во Львове выпал совершенно неожиданно / Фото из телеграмм-канала "Львовыч"
Непогода в Украине: главное
- Сегодня, 21 апреля, украинцы по меньшей мере в трех регионах страны почувствовали непогоду: кроме града во Львове, в Киеве и Одессе непогода тоже доставила людям хлопот.
- В столице объявили "желтый" уровень опасности: из-за сильных порывов ветра сразу в нескольких районах столицы попадали деревья, которые повредили автотранспорт.
- В Одессе тоже из-за ливня и юго-восточного ветра с порывами 15-18 м/с массово начали падать деревья.