Во Львове выпал аномальный град: горожане показали "заснеженные улицы"

В воскресенье, 21 апреля, во Львове и области ливень дождь с аномальным градом, похожим на снег. Украшенные улицы города неожиданно "заснежило".

Фото и видео, которые публикуют в соцсетях и телеграмм-каналах местные жители, говорят сами за себя.

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В частности, необычные осадки выпали в Брюховичах.

Аномальный град на Львовщине: видео

"Зима пришла в Брюховичи", – отметил автор видео.

Под заметкой пользователи шутят, что "рано похоронили зимние вещи".

Также "заснежило" и в микрорайон Львова – Рясное.

Снег в Рясном сегодня, 21 апреля / Фото с телеграмма Зинкевича

В то же время Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что ночью и утром 22 – 23 апреля ожидается сильный заморозок 0-5 градусов по Цельсию.

Заметьте. Из-за этого в области объявлен II уровень опасности – оранжевый.



Во Львове выпал странный град / Фото с телеграмм-каналов

Отметим, что последние две недели во Львове было достаточно тепло, а потому улицы уже зазеленели, деревья уже активно цветут. Поэтому вот такие осадки для жителей города и области стали настоящей неожиданностью.

Снег во Львове выпал совершенно неожиданно / Фото из телеграмм-канала "Львовыч"

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