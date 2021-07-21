Видео и фото с градом обнародовали в соцсетях и местных телеграм-каналах. Кроме этого в городе бушевал сильный ветер.
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Он наделал множество бед водителям. Так из-за упавшего на дорогу, на автодороге от Первомайска до Южноукраинска возник затор.
Смотрите фото и видео с градом:
Спасатели расчищали от веток участки трасс
О последствиях удара стихии рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. Там отметили, что больше всего пострадали от непогоды Первомайский и Вознесенский районы. Север Николаевщины накрыл циклон, который и вызвал падение деревьев. Ветки перекрыли автодорога и участки двух трасс.
Смотрите фото из Николаевской области / Фото ГСЧС:
Синоптики предупредили, что грозы не прекратятся
Отметим, что синоптики не радуют украинцев прогнозами. 21 июля они предупредили о грозах и шквальном ветре на большинстве территории Украины. А на юге, говорят метеорологи, снова можно ожидать и град.