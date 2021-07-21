Відео та фото з градом оприлюднили у соцмережах та місцевих телеграм-каналах. Окрім цього у місті вирував потужний вітер.

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Він наробив чимало клопотів для водіїв. Так через дерево, що впало на дорогу, на автошляху від Первомайська до Южноукраїнська виник затор.

Дивіться фото та відео з градом:

Рятувальники розчищали від гілля ділянки трас

Про наслідки удару стихії розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Там зазначили, що найбільше постраждали від негоди Первомайський та Вознесенський райони. Північ Миколаївщини накрив циклон, який і спричинив падіння дерев. Гілля перекрило автошлях та ділянки двох трас.

Дивіться фото з Миколаївської області / Фото ДСНС:

Зверніть увагу! 20 липня великий град випав у селі Градениці Біляївського району Одеської області. Люди побоювались, що може побити шибки.

Синоптики попередили, що грози триватимуть

Зазначимо, що синоптики не тішать українців прогнозами. 21 липня вони попередили про грози та шквальний вітер на більшості території України. А на Півдні, кажуть метеорологи, знову можна чекати і на град.