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      "Грады" и танки: где на Донбассе боевики держат тяжелое вооружение

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      Оккупанты держат на Донбассе "Грады", танки, гаубицы
      Оккупанты держат на Донбассе "Грады", танки, гаубицы / Иллюстративное фото

      Подконтрольные России боевики снова разместили на оккупированном Донбассе запрещенное тяжелое вооружение. В частности, миссия ОБСЕ зафиксировала в оккупантов гаубицы, противотанковые пушки, "Грады" и танки.

      Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 14 августа.

      Интересно посмотреть: Бойцы ВСУ мощным ударом ответили на обстрел боевиков: видео

      По данным наблюдателей, боевики разместили тяжелую технику в оккупированных районах с нарушением определенных линий для ее отвода.

      Где боевики держат тяжелое вооружение?

      • Недалеко от населенного пункта Белое на Луганщине – 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 миллиметров) и 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 миллиметров);
      • вблизи Дебальцево Донецкой области – 2 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 миллиметров);
      • возле Новоамвросиевского в Донецкой области – 4 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 миллиметров);
      • на полигоне возле Круглика на Луганщине – 22 танка;
        на полигоне возле Шимшиновки на Луганщине – 5 танков.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      С 21 июля на Донбассе начало действовать бессрочное перемирие. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, как украинские воины, так и боевики публично взяли на себя обязанность не вести огонь в течение неопределенного периода.

      Какие силы держит Россия на границе с Украиной?
      Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все это время в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.

      В целом вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Пророссийские боевики Оружие Война на Донбассе ОБСЕ
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