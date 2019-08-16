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      "Гради" і танки: де на Донбасі бойовики тримають важке озброєння

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      Окупанти тримають на Донбасі "Гради", танки, гаубиці
      Окупанти тримають на Донбасі "Гради", танки, гаубиці / Ілюстративне фото

      Підконтрольні Росії бойовики знову розмістили на окупованому Донбасі заборонене важке озброєння. Зокрема, місія ОБСЄ зафіксувала в окупантів гаубиці, протитанкові гармати, "Гради" і танки.

      Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні станом на 14 серпня.

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      За даними спостерігачів, бойовики розмістили важку техніку в окупованих районах з порушенням визначених ліній для її відведення.

      Де бойовики тримають важке озброєння?

      • Неподалік населеного пункту Біле на Луганщині – 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 міліметрів) та 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 міліметрів);
      • поблизу Дебальцевого на Донеччині – 2 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 міліметрів);
      • біля Новоамвросіївського на Донеччині – 4 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 міліметрів);
      • на полігоні біля Круглика на Луганщині – 22 танки;
      • на полігоні біля Шимшинівки на Луганщині – 5 танків.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      З 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове перемир'я. Відповідно до домовленостей, досягнутих у Мінську, як українські воїни, так і бойовики публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь упродовж неозначеного періоду.

      Які сили тримає Росія на кордоні з Україною? Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.

      blog_ava
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      Теги: Проросійські бойовики Зброя Війна на Донбасі ОБСЄ Новини України Новини політики
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