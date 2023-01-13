О том, какая ситуация в отдельных регионах – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Рассчитывать на улучшение можно, но оно не будет резким: какая ситуация со светом в Киеве

В Киеве действуют графики

В настоящее время применяются стабилизационные графики. Ознакомиться с графиком можно здесь.

Свет в Ровненской области

Графики отключений электроэнергии в пятницу, 13 января:

Город Ровно – здесь.

Ровненская область – здесь.

Отключение света в Сумской области

С 13 января по городу Сумы и области вводится график почасовых отключений:

С 00:00-08:00 – в режиме +4/-2 часа;

С 08:00-24:00 – в режиме -4/+2 часа.



Отключение света в Сумской области / фото "Сумыоблэнерго"

График отключения света на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2, 1.3

С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очереди будут выключены

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 1.4

С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00 – очередь будет выключена

С 22:00 до 23:00 – возможно выключение

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 07:00 до 08:00 возможно выключение

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 2.3, 2.4

С 07:00 до 11:00 и 15:00 до 19:00 – очереди будут выключены

С 23:00 до 24:00 – возможно выключение

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00 – очереди будут отключены

С 22:00 до 23:00 – возможно выключение

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.3

С 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 07:00 до 09:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.4

С 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена

С 23:00 до 24:00 – возможно выключение

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной очередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00.

Обесточенной очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00

График отключения света в Хмельницкой области.

Предварительно будут выключать по 1 очереди. Но с 9:00 до 22:00 возможно одновременное отключение 2 очередей.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / фото "Хмельницкоблэнерго"

График стабилизационных отключений электроэнергии на Запорожье



Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"

Что со светом в Николаевской области

С 8.00 в Николаевской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Согласно распределению, обесточены потребители второй очереди.

Какой график действует в Винницкой области

1 очередь, часы обесточивания: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь, часы обесточивания: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 очередь, часы обесточивания: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.



Отключение света в Винницкой области / фото "Винницаоблэнерго"

Будет ли свет на Кировоградщине

В Кировоградской области 13 января с 00:00 графики отключения электроэнергии отменяют, рассказала представитель компании "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко.

О вводе новых графиков отключения электроэнергии сообщат дополнительно.

В Одесской области продолжают действовать графики

В настоящее время в регионе действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Какая ситуация со светом на Днепропетровщине

В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Во Львовской области внедрили графики отключений

13 января во Львове и области будет действовать график почасовых отключений, учитывая доказанный лимит потребления от Укрэнерго.

Будет ли электроэнергия на Полтавщине

На 13 января Укрэнерго доказало лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 7:00 – не установлен; с 7:00 до 24:00 – 449МВт.

Если позволит потребление, будет действовать формула +4/-2 и свет будут выключаться по одной очереди за раз.

График подачи света 13 января:

При отключении одной очереди (+4/-2) свет будет в такие часы:

1 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

2 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

При превышении лимитов будет применено выключение двух очередей одновременно.

При отключении одновременно двух очередей (-4/+2) свет будет в такие часы: