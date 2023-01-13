Про те, яка ситуація в окремих регіонах – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу Розраховувати на покращення можна, але воно не буде різким: яка ситуація зі світлом у Києві
У Києві діють графіки
Наразі застосовуються стабілізаційні графіки. Ознайомитись з графіком можна тут.
Світло на Рівненщині
Графіки відключень електроенергії у п'ятницю, 13 січня:
Відключення світла на Сумщині
З 13 січня по місту Суми та області вводиться графік погодинних відключень:
- З 00:00-08:00 – у режимі +4/-2 години;
- З 08:00-24:00 – у режимі -4/+2 години.
Відключення світла на Сумщині / фото "Сумиобленерго"
Графік відключення світла на Прикарпатті
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2, 1.3
- З 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерга 1.4
- З 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 22:00 – черга буде вимкнена
- З 22:00 до 23:00 – можливе вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
2 черга
Підчерги 2.1, 2.2
- З 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00, та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 07:00 до 08:00 – можливе вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерги 2.3, 2.4
- З 07:00 до 11:00, та 15:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені
- З 23:00 до 24:00 – можливе вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 22:00 до 23:00 – можливе вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерга 3.3
- З 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00, та з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена
- З 07:00 до 09:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерга 3.4
- З 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 – черга буде вимкнена
- З 23:00 до 24:00 – можливе вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00
Графік відключень світла на Хмельниччині
Попередньо, вимикатимуть по 1 черзі. Але з 9:00 до 22:00 можливе одночасне відключення 2 черг.
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
Відключення світла на Хмельниччині / фото "Хмельницькобленерго"
Графік стабілізаційних відключень електроенергії на Запоріжжі
Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"
Що зі світлом на Миколаївщині
З 8:00 у Миколаївській області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Згідно з розподілом, знеструмлені споживачі другої черги.
Який графік діє на Вінниччині
- 1 черга, години знеструмлення: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 черга, години знеструмлення: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 3 черга, години знеструмлення: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.
Відключення світла на Вінниччині / фото "Вінницяобленерго"
Чи буде світло на Кіровоградщині
У Кіровоградській області 13 січня з 00:00 графіки відключення електроенергії скасовують, розповіла речниця компанії "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.
Про введення нових графіків відключення електроенергії повідомлять додатково.
На Одещині продовжують діяти графіки
Наразі у регіоні діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна тут.
Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині
У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Перевірити наявність поточних відключень можна тут.
На Львівщині впровадили графіки відключень
13 січня у Львові та області діятиме графік погодинних відключень, зважаючи на доведений ліміт споживання від Укренерго.
Чи буде електроенергія на Полтавщині
На 13 січня Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 00:00 до 7:00 – не встановлено; з 7:00 до 24:00 – 449МВт.
Якщо дозволить споживання, діятиме формула +4/-2 і світло вимикатимуть по одній черзі за раз.
Графік подачі світла 13 січня:
При відключенні однієї черги (+4/-2) світло буде в такі години:
- 1 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
- 2 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 3 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
У разі перевищення лімітів буде застосовано вимкнення двох черг одночасно.
При відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в такі години:
- 1 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
- 2 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
- 3 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30